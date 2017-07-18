В Пензе перед судом предстанет житель Украины, сдавший троим людям чужую квартиру Криминал

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Украины, который обвиняется в мошенничестве, направлено в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

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«По версии следствия, обвиняемый в марте 2017 года арендовал у жителя Пензы квартиру сроком на двое суток. Затем на сайте объявлений интернете он опубликовал объявление о сдаче якобы принадлежащей ему на праве собственности квартиры в аренду на длительный срок», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что за три последующих дня обвиняемый «сдал» эту квартиру троим жителям Пензы, от которых получил денежные средства в сумме более 20 тыс. рублей.