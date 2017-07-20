В Пензе суд не ужесточил наказание «занявшей» более 3,5 млн. рублей 75-летней мошеннице Криминал

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Железнодорожного районного суда, которым женщина 1941 года рождения, выманившая у знакомых в общей сложности более 3 млн. 594 тыс. рублей на лечение несуществующих родственников, была приговорена к 3 годам лишения свободы условно.

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«Женщина разработала план, согласно которому озвучивала своим знакомым заведомо ложную информацию о наличии у нее родственников, страдающих различного рода заболеваниями, и необходимости прохождения ими дорогостоящего лечения. Под предлогом оказания материальной помощи она получала от них в качестве займов денежные средства, не намереваясь их возвращать», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что в результате с 5 марта 2015 года по 12 января 2016 года злоумышленница похитила у пятерых потерпевших крупную сумму.

«В судебном заседании женщина свою вину не признала, пояснив, что у нее были долговые обязательства в незначительных суммах перед тремя потерпевшими в пределах 30 тыс. рублей. Она брала у них продукцию на реализацию, а все потерпевшие и свидетели ее оговаривают по различным причинам», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, вина пенсионерки была полностью доказана.

«Как следует из показаний потерпевших — предпринимателей, работавших в сфере торговли — женщина была знакома с ними много лет и была их постоянным покупателем. Между ними возникли дружеские доверительные отношения. Пенсионерка сказала, что ее зять попал в аварию, а дочь на этой почве серьезно заболела. Им требуется лечение, и долги они вернут, когда продадут имеющиеся у них квартиры. Сочувствовавшие женщины давали ей деньги, а одна из них лишилась 2 млн. 910 тыс. рублей», — пояснила Наталья Быченкова.

По ее словам, когда потерпевшие обратились в правоохранительные органы, они узнали, что мошенница представлялась им под вымышленной фамилией и отчеством, никакой дочери и зятя у нее не было.

«Посчитав назначенное пенсионерке наказание мягким, одна из потерпевших подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда ее рассмотрела и нашла приговор законным и обоснованным», — резюмировала собеседница агентства.