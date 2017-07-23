14:14:43 Воскресенье, 23 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Камеры помогли полицейским вычислить женщину, забравшую чужой кошелек из магазина в Пензе

09:23 | 23.07.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 23 июля 2017. PenzaNews. Камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале магазина на улице Мира, помогли сотрудникам полиции вычислить злоумышленницу, которая забрала кошелек пенсионерки.

Камеры помогли полицейским вычислить женщину, забравшую чужой кошелек из магазина в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пожилая женщина на стеллаже с кондитерскими изделиями оставила без присмотра кошелек, в котором находилось 6 тыс. рублей. Когда заявительница вернулась к стеллажу, то обнаружила, что кошелек пропал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что полицейские установили причастность к краже жительницы Пензы 1966 года рождения.

«Она призналась в содеянном. Подозреваемая пояснила, что увидела в найденном кошельке деньги и вышла из магазина, не сообщив работникам торговой организации о находке», — отметили в полиции.

В управлении подчеркнули, что сотрудники ведомства вернули кошелек потерпевшей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Комфортную среду еще в двух дворах начнут создавать 24 июля Виктория Андреева не вышла в финал ЧМ на дистанции 200 метров комплексным плаванием
Житель Пачелмы признался в краже 230 тыс. рублей у продавца из Нижнего Ломова В Пензе 29 июля прием будут вести психиатры
Пензенские полицейские раскрыли кражу 90 тыс. рублей с банковского счета Рустам Минниханов высоко оценил уровень проведения Сабантуя в Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама