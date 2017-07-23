Камеры помогли полицейским вычислить женщину, забравшую чужой кошелек из магазина в Пензе Криминал

Пенза, 23 июля 2017. PenzaNews. Камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале магазина на улице Мира, помогли сотрудникам полиции вычислить злоумышленницу, которая забрала кошелек пенсионерки.

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«Пожилая женщина на стеллаже с кондитерскими изделиями оставила без присмотра кошелек, в котором находилось 6 тыс. рублей. Когда заявительница вернулась к стеллажу, то обнаружила, что кошелек пропал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что полицейские установили причастность к краже жительницы Пензы 1966 года рождения.

«Она призналась в содеянном. Подозреваемая пояснила, что увидела в найденном кошельке деньги и вышла из магазина, не сообщив работникам торговой организации о находке», — отметили в полиции.

В управлении подчеркнули, что сотрудники ведомства вернули кошелек потерпевшей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе.