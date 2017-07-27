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Вступил в силу приговор водителю «КамАЗа» по делу о смертельном ДТП под Пензой

11:45 | 27.07.2017 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Приговор, согласно которому водитель из Оренбургской области Алексей Шевцов проведет 1,5 года в колонии-поселении за гибель человека в массовом ДТП на трассе М5 «Урал» в Пензенской области 14 февраля 2017 года, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор водителю «КамАЗа» по делу о смертельном ДТП под Пензой

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Установлено, что Алексей Шевцов, управляя автомобилем «КамАЗ», следовал по федеральной трассе в направлении Пензы. Он не учел интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в связи с чем потерял контроль над машиной и допустил столкновение со стоявшим последним в колонне микроавтобусом «Mercedes-Benz», который в итоге выехал на встречную полосу. В это же время грузовик под управлением Алексея Шевцова совершил наезд на автомобиль «Hyundai», а тот врезался в полуприцеп фуры «DAF». Последним в цепочке столкновений был «ВАЗ-21074», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что в результате аварии погиб мужчина 1965 года рождения, управлявший автомобилем «Hyundai».

«Свою вину подсудимый признал полностью. По его ходатайству уголовное дело рассматривалось в особом порядке. К смягчающим обстоятельствам суд отнес в том числе мнение потерпевшей, не настаивавшей на строгом наказании, а также добровольное возмещение морального вреда в сумме 170 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Наталья Быченкова пояснила, что судом первой инстанции виновный был лишен права управления транспортными средствами на 2 года.

«Не согласившись с приговором, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения», — отметила пресс-секретарь.
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