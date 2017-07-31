В Пензе будут судить женщину, ударившую полицейского при попытке съесть наркотик Криминал

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. 36-летняя жительницы Пензы предстанет перед судом за применение насилия в отношении сотрудницы полиции, которая во время досмотра не дала ей съесть пакет с наркотиком.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, 14 июля женщина была доставлена в отдел полиции в связи с информацией о наличии у нее при себе наркотического средства.

«Оказывая сопротивление сотруднице полиции с целью воспрепятствования проведению личного досмотра, женщина предприняла меры, направленные на уничтожение имевшегося при себе наркотического средства, упакованного в гриппер-пакет — начала его жевать. Сотрудница полиции попыталась пресечь ее противоправные действия», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что злоумышленница пнула сотрудницу полиции по ноге, а затем оттолкнула от себя плечом, в результате чего та упала.

По словам Татьяны Махницкой, от ударов у инспектора полиции на бедре остались кровоподтеки.

«Противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками полиции, а гриппер-пакет — изъят. Проведенной экспертизой подтверждено, что в нем находилось наркотическое средство», — отметила старший помощник руководителя СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ.

Она уточнила, что жительница Пензы обвиняется как в применении насилия в отношении представителя власти, так и в незаконном хранении наркотических средств.