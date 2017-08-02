В Пензе две мошенницы ради денег разыграли для пенсионерки спектакль со снятием порчи Криминал

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность мошенниц, которые под видом целительницы и ее клиентки завладели деньгами и украшениями 76-летней жительницы Пензы.

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«Около стадиона «Спартак», расположенного на улице Клары Цеткин, к пенсионерке подошла женщина, представившаяся целительницей Ольгой Прокопьевой. Она сказала, что на пенсионерке находится порча, которая может неблагополучно отразиться на ней и ее детях», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в это время к ним подошла еще одна женщина, которая представилась Натальей, — поблагодарив «целительницу» за помощь начальнице, она сказала, что излечившаяся женщина теперь хотела бы расплатиться за оказанные ею услуги.

«В результате разговора пенсионерка согласилась. Для снятия порчи злоумышленница попросила принести ей все имеющиеся денежные средства. Вместе с Натальей, пожилая женщина отправилась сначала к себе домой, где забрала все деньги, после чего пошла в банк на улице Московской», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что после этого женщины вернулись к стадиону «Спартак», где передали «целительнице» деньги.

«Злоумышленница завернула их в пакет и переложила в сумку, а затем отдала пенсионерке якобы тот же самый сверток. Для снятия порчи, как пояснила целительница, необходимо было провести определенный ритуал: завернутые в пакет деньги полагалось положить на месяц под постель и ни в коем случае не разворачивать», — пояснили в пресс-службе.

В УМВД сказали, что после этого «целительница» забрала у потерпевшей золотые изделия — якобы для проведения другого ритуала, и вместе со второй незнакомкой скрылась.

«Месяц спустя пожилая женщина раскрыла сверток, полученный от незнакомки, и обнаружила в нем разрезанные листы бумаги вместо денег», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что по факту мошенничества в настоящее время проводится проверка.