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Житель Самарской области несколько месяцев готовился угнать «Land Rover» из Пензы

14:46 | 03.08.2017 | Криминал

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Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Житель Самарской области, задержанный полицейскими по подозрению в хищении автомобиля «Land Rover» 2014 года выпуска стоимостью 1 млн. 800 тыс. рублей со стоянки вблизи одной из автомоек Пензы, признался, что готовился к угону несколько месяцев.

Житель Самарской области несколько месяцев готовился угнать «Land Rover» из Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он пояснил, что зимой 2017 года присутствовал при сделке по продаже автомобиля, которая происходила в Тольятти, и заметил, как продавец выронил запасной комплект ключей. Злоумышленник подобрал их и проследил за новым владельцем автомобиля, установив место его жительства», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что с того времени мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, вел подготовку к преступлению.

«Перегнав транспортное средство в Тольятти, похититель установил на него регистрационные знаки от своей старой машины», — сказали в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что по факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.
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