Пензенский бизнесмен осужден за махинацию на 1,5 млн. рублей при строительстве космодрома Криминал

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы приговорил учредителя и гендиректора организации, занимающейся общестроительными и отделочными работами, к 1 году и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за хищение 1,5 млн. рублей при возведении космодрома.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, в июне 2015 года злоумышленник, находясь в Саратове, узнал, что ФГУП ведет поиск субподрядчика для осуществления строительно-монтажных работ на космодроме.

«Мужчина заключил на условиях обязательной выплаты аванса договор с предприятием без намерения выполнять взятые на себя обязательства, поскольку с учетом ограниченного срока и удаленности объекта строительства у его компании не имелось необходимых материалов, механизмов и достаточной рабочей силы», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что полученные денежные средства руководитель фирмы потратил в личных целях.

«В судебном заседании мужчина заявил о своем согласии с предъявленным обвинением. Дело было рассмотрено в особом порядке», — отметил представитель суда.

По его словам, гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный срок.