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Инвалид из Подмосковья заключен под стражу в Пензе в рамках дела о сбыте героина

14:15 | 07.08.2017 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 41-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в сбыте героина в Пензе.

Инвалид из Подмосковья заключен под стражу в Пензе в рамках дела о сбыте героина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При личном досмотре подозреваемого, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, полицейские обнаружили и изъяли около 100 граммов героина, расфасованного на мелкие партии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что затем оперативники также задержали двоих покупателей.

«Подозреваемый пояснил, что из-за употребления наркотиков стал инвалидом и едва не лишился ног, так что передвигаться может только при помощи костылей. Однако состояние здоровья не стало препятствием для осуществления противоправной деятельности», — добавили в пресс-службе.

В управлении отметили, что по факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.
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