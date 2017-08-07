Инвалид из Подмосковья заключен под стражу в Пензе в рамках дела о сбыте героина Криминал

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 41-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в сбыте героина в Пензе.

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«При личном досмотре подозреваемого, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, полицейские обнаружили и изъяли около 100 граммов героина, расфасованного на мелкие партии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что затем оперативники также задержали двоих покупателей.

«Подозреваемый пояснил, что из-за употребления наркотиков стал инвалидом и едва не лишился ног, так что передвигаться может только при помощи костылей. Однако состояние здоровья не стало препятствием для осуществления противоправной деятельности», — добавили в пресс-службе.

В управлении отметили, что по факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.