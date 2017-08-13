12:39:39 Воскресенье, 13 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
Большой фоторепортаж Встреча Дмитрия Медведева с партактивом «Единой России» в ПФО. Пенза, 11 августа 2017 г.

Под Пензой возбуждено дело по факту хранения наркотиков в крупном размере

11:58 | 13.08.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело по факту хранения наркотиков в крупном размере возбуждено в Бессоновском районе Пензенской области.

Под Пензой возбуждено дело по факту хранения наркотиков в крупном размере

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что 34-летний местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков. Была получена санкция на проведение обыска, в ходе которого оперативники в бане на территории домовладения подозреваемого обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, предположительно, коноплю, массой 308 граммов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что, согласно результатам исследования, оно является наркотическим.

Обстоятельства совершенного преступления выясняются.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы распорядился включать подсветку «Ростка» Губернатор поздравил пензенцев с областным праздником «Спас»
В Пензе возбуждено дело по факту нападения на женщину на пустынной улице Мэр Пензы поздравил строителей с профессиональным праздником
Губернатор поздравил пензенских строителей с профессиональным праздником В трех районах Пензы выявлена нелегальная торговля
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама