Под Пензой возбуждено дело по факту хранения наркотиков в крупном размере Криминал

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело по факту хранения наркотиков в крупном размере возбуждено в Бессоновском районе Пензенской области.

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«Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что 34-летний местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков. Была получена санкция на проведение обыска, в ходе которого оперативники в бане на территории домовладения подозреваемого обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, предположительно, коноплю, массой 308 граммов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что, согласно результатам исследования, оно является наркотическим.

Обстоятельства совершенного преступления выясняются.