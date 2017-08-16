В Пензе школьник подозревается в хранении марихуаны Криминал

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Несовершеннолетний учащийся одной из школ Пензы задержан по подозрению в хранении марихуаны.

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«В ходе дежурства в одном из дворов Октябрьского района полицейские обратили внимание на двух молодых людей, которые вели себя подозрительно. Один из них, заметив стражей порядка, выбросил в сторону сигарету и явно нервничал. Полицейские задержали его. В ходе личного досмотра у юноши изъяли пустую пачку из-под сигарет с веществом растительного происхождения зеленого цвета», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что вещество было направлено на экспертное исследование, по результатам которого определено как марихуана в значительном размере.

«Подозреваемый пояснил, что в одной из деревень Пензенской области, находясь на каникулах у родственников, собрал дикорастущую коноплю и изготовил из нее марихуану, которую тайно от родителей привез домой с целью личного употребления», — добавили в управлении.

В пресс-службе отметили, что по факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — резюмировали в полиции.