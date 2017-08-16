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Под Пензой женщина лишилась более 17 тыс. рублей, пытаясь продать свадебное платье

11:01 | 16.08.2017 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. 29-летняя жительница Пензенского района Пензенской области лишилась более 17 тыс. рублей, пытаясь продать свадебное платье через интернет.

Под Пензой женщина лишилась более 17 тыс. рублей, пытаясь продать свадебное платье. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На различных сайтах женщина разместила объявление о продаже свадебного платья. Через некоторое время на ее телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что хочет приобрести товар, но сама находится в Москве. После этого она передала трубку человеку, которого назвала своим мужем», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что незнакомец попросил продиктовать номер банковской карты, после чего женщине поступило сообщение о зачислении 20 тыс. рублей.

«Мужчина перезвонил и сказал, что зачислил больше, чем они договаривались, в связи с чем попросил вернуть обратно излишне переведенные деньги в сумме 3 тыс. рублей. Под этим предлогом он попросил назвать коды подтверждения операций, которые поступят в SMS-сообщениях», — добавили в полиции.

В управлении уточнили, что после этого женщина обнаружила списание средств со счета ее карты.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в пресс-службе.
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