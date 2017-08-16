Под Пензой женщина лишилась более 17 тыс. рублей, пытаясь продать свадебное платье Криминал

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. 29-летняя жительница Пензенского района Пензенской области лишилась более 17 тыс. рублей, пытаясь продать свадебное платье через интернет.

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«На различных сайтах женщина разместила объявление о продаже свадебного платья. Через некоторое время на ее телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что хочет приобрести товар, но сама находится в Москве. После этого она передала трубку человеку, которого назвала своим мужем», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что незнакомец попросил продиктовать номер банковской карты, после чего женщине поступило сообщение о зачислении 20 тыс. рублей.

«Мужчина перезвонил и сказал, что зачислил больше, чем они договаривались, в связи с чем попросил вернуть обратно излишне переведенные деньги в сумме 3 тыс. рублей. Под этим предлогом он попросил назвать коды подтверждения операций, которые поступят в SMS-сообщениях», — добавили в полиции.

В управлении уточнили, что после этого женщина обнаружила списание средств со счета ее карты.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в пресс-службе.