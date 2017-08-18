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В Пензе задержали мужчину, устроившего дебош в квартире бывшей сожительницы

13:00 | 18.08.2017 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области задержали мужчину, который, по предварительным данным, устроил дебош в квартире бывшей сожительницы.

В Пензе задержали мужчину, устроившего дебош в квартире бывшей сожительницы

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сигнал «Тревога» поступил бойцам из приложения «Мобильный телохранитель».

«Потерпевшая пояснила, что к ней пришел бывший сожитель, который оскорблял ее, повышал голос и причинил имущественный вред, разбив стекло межкомнатной двери, после чего скрылся. При описании мужчины потерпевшая обратила внимание правоохранителей, что одет он был в джинсы и серую футболку», — пояснили в Росгвардии.

В пресс-службе уточнили, что группа задержания проверила детские площадки, дворы и подъезды жилых домов.

«На одной из улиц бойцы заметили мужчину, подходившего под описание. Его задержали и доставили в отдел полиции, где его опознала потерпевшая», — резюмировали в ведомстве.

Услугу «Мобильный телохранитель» можно подключить в отделе вневедомственной охраны Росгвардии по месту жительства. При ее оказании используется функция быстрого набора на сотовом телефоне абонента — на «тревожную кнопку» программируется номер экстренного вызова пункта централизованной охраны.

Заключение дополнительного договора с операторами сотовой связи не требуется.

Таким образом, мобильный телефон становится аналогом переносной тревожной кнопки.

Услуга доступна как для кнопочных телефонов, так и смартфонов. Абонентская плата составляет 22 рубля в месяц.
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