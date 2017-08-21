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Из дома под Пензой изъято более 200 спичечных коробков с марихуаной

11:36 | 21.08.2017 | Криминал

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли более 200 спичечных коробков с марихуаной в ходе санкционированного обыска, проведенного в одном из домов в селе Мастиновка Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Из дома под Пензой изъято более 200 спичечных коробков с марихуаной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По факту незаконного хранения наркотика в крупном размере без цели сбыта следственным отделом ОМВД России по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что к совершению преступления оказался причастен житель Пензы 1986 года рождения.

«Подозреваемый пояснил, что на территории Бессоновского района вырастил наркосодержащее растение конопля для личного употребления. В ходе обыска в надворных постройках домовладения гражданина полицейские обнаружили и изъяли восемь емкостей с частями конопли», — сказали в УМВД.

В полиции уточнили, что в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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