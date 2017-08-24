Под Пензой завели дело на мужчину, пытавшемуся дать взятку полицейскому Криминал

Кузнецк, 24 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 56-летнего жителя Кузнецкого района Пензенской области, который подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие.

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«По данным следствия, утром 19 августа, находясь в опорном пункте полиции в селе Явлейка, он попытался передать участковому уполномоченному полиции взятку в размере 12 тыс. рублей за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении, связанном с несоблюдением правил хранения огнестрельного оружия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что незаконные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — добавили в СКР.