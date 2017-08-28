В Пензе мошенник под видом внука выманил у пенсионера 45 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который, представившись внуком, выманил у 79-летнего жителя Пензы 45 тыс. рублей.

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«На домашний телефон мужчины позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос внука, звонивший сказал, что совершил ДТП и для его освобождения от уголовной ответственности необходимо заплатить 25 тыс. рублей, за которыми приедет друг», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что некоторое время спустя мужчине вновь под видом внука позвонил неизвестный и попросил передать сумму больше ранее заявленной — 45 тыс. рублей.

«Эти деньги пенсионер передал злоумышленнику возле дома по месту жительства», — уточнили в полиции.

В управлении отметили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«На вид разыскиваемому 40–45 лет, рост 180–185 см, среднего телосложения. Был одет в серый костюм, белую рубашку, на ногах — черные ботинки», — резюмировали в УМВД.