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Двое пензенцев задержаны по подозрению в пересылке наркотиков письмом

10:10 | 28.08.2017 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области задержаны по подозрению в пересылке наркотиков в значительном размере заказным письмом.

Двое пензенцев задержаны по подозрению в пересылке наркотиков письмом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что один из подозреваемых, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, находился в Москве. У него возник умысел отправить героин заказным письмом своему родственнику, проживающему в Пензенской области», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что 41-летнего мужчину задержали сразу после получения конверта.

«Он пояснил, что в телефонном разговоре родственник обещал прислать ему поздравительную открытку на день рождения, а после приезда в Пензу попросил забрать письмо из почтового отделения, пояснив, что содержимое отправления предназначено для личного употребления», — уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что оба подозреваемых признали свою вину и раскаялись в содеянном.

«В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в УМВД.
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