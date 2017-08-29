В Пензе задержаны мужчины, избившие незнакомца за отказ дать им сигарету Криминал

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личности мужчин, подозреваемых в нападении на 20-летнего мужчину на улице Тарханова в Пензе.

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«Потерпевший ночью возвращался домой. Возле торгового центра к нему подошли четверо незнакомых молодых людей и попросили закурить. Он ответил отказом. Затем двое молодых людей начали наносить ему удары и повалили на землю. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении, а мужчина направился домой, откуда вызвал скорую помощь», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что у потерпевшего диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные кровоподтеки.

«Подозреваемые признались в содеянном. Двое из них в настоящее время находятся под стражей», — отметили в полиции.

В управлении добавили, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.