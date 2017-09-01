Двое жителей Волгограда предстанут перед судом за кражи у пензенских пенсионеров Криминал

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Двое жителей Волгограда предстанут перед судом за совершение трех краж из квартир пенсионеров, проживающих в Железнодорожном районе Пензы.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по версии следствия, мужчины совершили преступления в период с 13 сентября 2016 года по 20 января 2017 года под видом сотрудников службы соцзащиты.

«Согласно заранее распределенным ролям, один из них отвлекал собственника помещения под предлогом проверки напора воды в трубах, а другой в это время совершал тайное хищение денежных средств», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что злоумышленники обвиняются в совершении краж на общую сумму почти 450 тыс. рублей — 384 тыс., 24 тыс. и 34 тыс. рублей.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», — отметила Светлана Артамонова.