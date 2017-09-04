Под Пензой вынесен приговор по делу о нелегальном производстве алкоголя на 90 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Суд вынес приговор по делу о производстве и продаже нелегального алкоголя в подпольном цехе в поселке Мокшан Пензенской области на сумму почти 90 млн. рублей.

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«Соучастники преступной деятельности с 25 августа по 1 октября 2015 года в нежилом помещении в Мокшане производили немаркированную алкогольную продукцию, наносили на нее заведомо поддельные федеральные специальные марки, хранили ее, перевозили в целях сбыта и продавали в особо крупном размере», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что руководил группировкой москвич, которому помогали граждане Грузии, жители Нижнего Ломова и Пензы.

«Житель Москвы приезжал в Пензенскую область лишь в необходимых случаях. Имея опыт аналогичной деятельности, он организовал поставку сырья и комплектующих, необходимых для изготовления алкогольной продукции, координировал весь процесс ее производства и продажу, разрабатывал необходимые меры конспирации. Каждый из соучастников выполнял только свою роль, отведенную ему при разработке плана совершения преступления в составе ОПГ под его руководством», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что мужчины изготовили более 537 тыс. бутылок водки объемом 0,5 литра каждая на общую сумму свыше 87 млн. рублей.

«Суд приговорил руководителя преступной группы к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На него также наложен штраф в размере 400 тыс. рублей. Трое граждан Грузии отправятся в исправительную колонию общего режима на 2 года. Другим соучастникам преступной деятельности суд назначил условную меру наказания на срок от 2 до 3,5 лет. На каждого из них также наложен штраф в размере от 80 до 600 тыс. рублей», — пояснила старший помощник прокурора.

Она уточнила, что конфискованные в ходе следствия материалы и оборудование, а также около 70 тыс. пустых бутылок обращены в собственность государства, как и 1 млн. рублей, полученный в результате совершения преступления, а изъятую готовую алкогольную продукцию с поддельными федеральными специальными марками решено уничтожить.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнила Светлана Артамонова.