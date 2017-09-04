Под Пензой неизвестный ранил девушку-подростка, стреляя в собаку — СКР Криминал

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Неизвестный, который, предположительно, стрелял из ружья в собаку, ранил девушку 1999 года рождения в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 31 августа 2017 года около 21.00 девушка вместе с матерью и собакой гуляла около села Вышелей. В это время проезжавшая мимо автомашина остановилась, из нее вышел неизвестный и выстрелил — по предварительным данным, из ружья — в условиях плохой видимости из-за темноты в сторону собаки, бежавшей по направлению к девушке. В результате несовершеннолетней по неосторожности было причинено огнестрельное ранение правого предплечья, теменной области», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причинившего огнестрельное ранение, и всех обстоятельств произошедшего. Выполняется судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда здоровью, причиненного несовершеннолетней», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила также, что информация о госпитализации девушки с огнестрельным ранением поступила в правоохранительные органы лишь 2 сентября.