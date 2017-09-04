16:03:15 Понедельник, 4 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Под Пензой неизвестный ранил девушку-подростка, стреляя в собаку — СКР

13:11 | 04.09.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Неизвестный, который, предположительно, стрелял из ружья в собаку, ранил девушку 1999 года рождения в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой неизвестный ранил девушку-подростка, стреляя в собаку — СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 31 августа 2017 года около 21.00 девушка вместе с матерью и собакой гуляла около села Вышелей. В это время проезжавшая мимо автомашина остановилась, из нее вышел неизвестный и выстрелил — по предварительным данным, из ружья — в условиях плохой видимости из-за темноты в сторону собаки, бежавшей по направлению к девушке. В результате несовершеннолетней по неосторожности было причинено огнестрельное ранение правого предплечья, теменной области», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причинившего огнестрельное ранение, и всех обстоятельств произошедшего. Выполняется судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда здоровью, причиненного несовершеннолетней», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила также, что информация о госпитализации девушки с огнестрельным ранением поступила в правоохранительные органы лишь 2 сентября.
Актуальное
Читайте также
Пензенец признался в мошенничестве при аренде комнаты в Рязанской области Котельную санатория Кирова передадут в безвозмездное пользование МУП по очистке города
В Пензе до 25 сентября решат вопросы с отоплением домов на улицах Пархоменко и Октябрьской В Пензенской области стартовали проверки готовности районов к отопительному сезону
Жителей ряда домов на Западной поляне ждет плановое отключение газа Бизнес-инкубатор на улице Гагарина в Пензе получил статус IT-парка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама