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В Пензе мошенники под видом налоговиков выманили деньги у владельца гостиницы

12:45 | 05.09.2017 | Криминал

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников, которые под видом руководства налоговой службы выманили деньги у владельца пензенской гостиницы.

В Пензе мошенники под видом налоговиков выманили деньги у владельца гостиницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На рабочий телефон мужчины позвонил неизвестный, который представился заместителем руководителя налоговой службы и попросил назвать номер мобильного. После этого на сотовый позвонил другой незнакомец, который назвался начальником налоговой службы. Он заявил, что в отель необходимо заселить две семьи. Для встречи клиентов неизвестный попросил приобрести продукты питания, затраты на приобретение которых он обещал компенсировать», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что впоследствии незнакомец позвонил вновь.

«Он сказал, что заказал продукты и их необходимо оплатить. Следуя инструкциям незнакомца, предприниматель перечислил на счет абонентского номера сотовой связи 38 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В управлении отметили, что по факту мошенничества проводится проверка.
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