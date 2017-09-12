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Задержанным в Пензе наркосбытчикам грозит до 20 лет колонии

11:45 | 12.09.2017 | Криминал

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Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении двоих жителей Пензы — 1983 и 1995 годов рождения, которые подозреваются в сбыте синтетических наркотических средств.

Задержанным в Пензе наркосбытчикам грозит до 20 лет колонии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При проведении личного досмотра полицейские изъяли у них около 100 пакетиков с наркотиком. После анализа гаджетов задержанных оперативники установили местонахождение 20 свертков с запрещенными веществами, которые злоумышленники успели оставить в закладках на территории Пензы. Их также изъяли», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что подозреваемые сбывали наркотики бесконтактным способом.

«Мужчины забирали их из тайников и фасовали на розничные партии в автомобиле одного из злоумышленников», — уточнили в пресс-службе.

В управлении отметили, что они заключены под стражу.
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