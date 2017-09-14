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Под Пензой депутат подозревается в избиении знакомого стеклянными бутылками

15:11 | 14.09.2017 | Криминал

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Депутат комитета местного самоуправления Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области подозревается в умышленном причинении вреда здоровью своего знакомого. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Под Пензой депутат подозревается в избиении знакомого стеклянными бутылками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, вечером 25 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на крыльце своего дома в селе Засечном в ходе конфликта со знакомым мужчиной депутат нанес ему не менее семи ударов стеклянными бутылками в область головы», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления.
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