Осужденному жителю Пензы грозит наказание за оскорбление судей Криминал

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении осужденного 32-летнего жителя Пензы, который обвиняется в неуважении к суду, передано в Ленинский районный суд.

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«В мае 2017 года обвиняемый был осужден к 6 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что рассмотрение жалобы коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда в составе трех судей состоялось в режиме видеоконференцсвязи 28 июня,

«В момент оглашения определения суда об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения, мужчина произнес в адрес судей фразы, содержащие оскорбительные выражения в нецензурной форме, чем проявил явное неуважение к суду», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 «Неуважение к суду», максимальным наказанием является арест на срок до 6 месяцев.