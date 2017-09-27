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Осужденному жителю Пензы грозит наказание за оскорбление судей

10:43 | 27.09.2017 | Криминал

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении осужденного 32-летнего жителя Пензы, который обвиняется в неуважении к суду, передано в Ленинский районный суд.

Осужденному жителю Пензы грозит наказание за оскорбление судей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В мае 2017 года обвиняемый был осужден к 6 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что рассмотрение жалобы коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда в составе трех судей состоялось в режиме видеоконференцсвязи 28 июня,

«В момент оглашения определения суда об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения, мужчина произнес в адрес судей фразы, содержащие оскорбительные выражения в нецензурной форме, чем проявил явное неуважение к суду», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 «Неуважение к суду», максимальным наказанием является арест на срок до 6 месяцев.
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