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Убивший случайную знакомую в Пензе мужчина предстанет перед судом

12:09 | 27.09.2017 | Криминал

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении мужчины 1990 года рождения, который обвиняется в убийстве случайной знакомой в квартире дома на улице Экспериментальной в Пензе, передано в суд для рассмотрения по существу.

Убивший случайную знакомую в Пензе мужчина предстанет перед судом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ночь с 18 на 19 июля мужчина случайно познакомился на улице с женщиной 1972 года рождения. Купив спиртное, обвиняемый с женщиной отправился на ее съемную квартиру. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина схватил нож и нанес им множественные колото-резаные раны в область шеи, брюшной полости, спины и верхних конечностей женщины», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, что, осознав произошедшее, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, злоумышленник скрылся с места преступления.

«От полученных колото-резаных ранений потерпевшая скончался на месте происшествия», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время мужчина находится под стражей.

«Органом следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность мужчины к совершению убийства. В ходе расследования он полностью признал вину в умышленном причинении смерти женщине», — резюмировала Наталья Фомина.
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