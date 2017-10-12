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Вступил в силу приговор жителю Тамалы, осужденному к 9 годам колонии за убийство

10:40 | 12.10.2017 | Криминал

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор 28-летнему жителю поселка Тамала Максиму Разуваеву, которому назначено наказание виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за убийство мужчины и избиение его сожительницы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Вступил в силу приговор жителю Тамалы, осужденному к 9 годам колонии за убийство

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что днем 10 апреля 2017 года Максим Разуваев в доме родственницы супруги в Тамале распивал спиртные напитки в компании сына хозяйки квартиры и его сожительницы. В ходе возникшей ссоры он стал выгонять женщину из дома, после чего нанес ей не менее 11 ударов руками в лицо, по голове, туловищу и рукам, причинив вред здоровью средней тяжести», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, мужчина заступился за свою сожительницу, поэтому Максим Разуваев ударил его сначала руками, затем — стеклянной трехлитровой банкой по голове, после чего — ножом в живот.

«Потерпевший скончался на месте происшествия. По возвращении хозяйка дома обнаружила залитую кровью кухню, труп сына и спящих в комнате Максима Разуваева и сожительницу убитого», — отметила Светлана Артамонова.

Она добавила, что вину в совершении преступлений мужчина признал полностью.

«Защитник Максима Разуваева обжаловал приговор в апелляционном порядке. Суд второй инстанции в соответствии с позицией прокурора оставил приговор районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — уточнила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ.
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