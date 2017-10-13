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Житель Саратовской области задержан в Пензе по подозрению в грабеже

10:48 | 13.10.2017 | Криминал

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Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Молодой житель Саратовской области задержан в Пензе по подозрению в грабеже. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Житель Саратовской области задержан в Пензе по подозрению в грабеже

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получила сообщение о том, что на улице Ладожской неизвестный молодой человек вырвал у женщины сумку, в которой находился сотовый телефон, личные вещи и денежные средства, после чего скрылся», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что прибывшим на место бойцам женщина подробно описала злоумышленника и рассказала детали произошедшего.

«Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии приступили к его поискам. При обследовании близлежащей территории во дворе дома группа задержания обнаружила подходящего под описание мужчину, рядом с которым лежала женская сумка. Стражи правопорядка задержали его и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — добавили в пресс-службе.
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