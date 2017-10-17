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Пензенец задержан в Москве по подозрению в продаже «лечебных» фильтров для воды в кредит

15:39 | 17.10.2017 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Шестеро человек — жителей Московской области, Хабаровска, Пензы и граждан ближнего зарубежья в возрасте от 33 до 54 лет — задержаны в столице по подозрению в хищении денежных средств под видом продажи фильтров для воды.

Пензенец задержан в Москве по подозрению в продаже «лечебных» фильтров для воды в кредит

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Злоумышленники в арендованном помещении, расположенном на Котляковской улице, заключали с гражданами договоры купли-продажи фильтров для воды, которые, по их словам, якобы излечивали от тяжелых заболеваний. Фигуранты оформляли потребительский кредит на покупателей в столичных банках и перечисляли полученные денежные средства на счета подконтрольных им организаций. Вследствие этого у потерпевших появлялась кредитная задолженность», — сообщил врио начальника управления информации и общественных связей главного управления МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Он уточнил, что, по предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 15 человек.

«Общий материальный ущерб превысил 2 млн. рублей», — добавил Юрий Титов.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — резюмировал врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве.
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