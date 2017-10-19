Под Пензой водитель подозревается в повторном управлении трактором в нетрезвом виде Криминал

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего тракториста в селе Кондоль Пензенской области, который подозревается в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции на улице Совхозной при управлении трактором «МТЗ 82.1».

«Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Также он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сказали в полиции.

В ведомстве отметили, что санкция ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.