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В Саратове директор зоопарка ответит за нападение на детей леопарда, перевезенного в Пензу

12:23 | 26.10.2017 | Криминал

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении генерального директора расположенного в Саратове контактного зоопарка, животные из которого были перевезены в Пензу после нападения леопарда на детей, направлено в суд.

В Саратове директор зоопарка ответит за нападение на детей леопарда, перевезенного в Пензу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в следственном управлении СКР России по Саратовской области, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в период с октября 2016 года по июль 2017 года.

«26 июля во время посещения местными жителями контактного зоопарка в одном из торговых центров города Саратова леопард напал на 6-летнюю девочку, в результате чего с полученными повреждениями в области шеи, спины и живота ребенка госпитализировали в лечебное учреждение. Кроме того, в этот же день хищник напал на 7-летнего мальчика и укусил его за левую ногу. После получения травмы родители с ребенком обратились в лечебное учреждение. Согласно заключению эксперта, у мальчика на левом бедре имелась подкожная гематома», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что гендиректор организации был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Вину в совершении указанных противоправных деяний обвиняемый признал в полном объеме», — отметили в следственном управлении.

В ведомстве добавили, что в рамках предварительного расследования деятельность контактного зоопарка была прекращена, а животные — изъяты и перевезены в пензенский зоопарк.
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