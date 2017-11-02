Вступил в силу приговор украинцу, осужденному за обман почти 60 клиентов фирмы в Пензе Криминал

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Приговор Ленинского районного суда Пензы, которым гражданин Украины 1989 года рождения был признан виновным в совершении ряда мошенничеств, вступил в законную силу.

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«Являясь директором фирмы, он заключал договоры, согласно которым брал на себя обязательство в течение 45 дней передать в собственность покупателю и произвести монтаж металлопластиковых изделий — оконных конструкций. Потерпевшие, действуя во исполнение договора, перечисляли деньги на расчетные счета, принадлежащие знакомым мужчины, которые потом переводили средства организации. Мошенник обналичивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что с мая 2014 года по октябрь 2015 года украинец обманул 59 человек, общий ущерб от его действий составил более 1 млн. 670 тыс. рублей.

«В судебном заседании мужчина свою вину признал частично. Он пояснил, что приехал в Пензу из Украины в 2013 году, открыл фирму с целью осуществления предпринимательской деятельности по установке металлопластиковых изделий из ПВХ. В штате состояли замерщики, распространители рекламных листовок и два менеджера. В 2015 году произошел кризис, в силу которого исполнять обязательства уже не представлялось возможным», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, заключая договоры с клиентами, мужчина осознавал, что их большая часть не будет исполнена.

«В декабре после того, как по местному телевидению прошел репортаж о неисполнении его фирмой обязательств по поставке оконных конструкций, он уехал в Казань, где заработал деньги для погашения задолженностей перед клиентами, однако полностью возместить ущерб не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции и арестован», — добавила Наталья Быченкова.

Она сообщила, что мужчина был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Он обязан компенсировать оставшийся ущерб, причиненный преступлением», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, не согласившись с приговором, осужденный и один из потерпевших подали апелляционные жалобы, которые были рассмотрены судебной коллегией по уголовным делам.

«Приговор в части назначенного наказания оставлен без изменения», — резюмировала Наталья Быченкова.