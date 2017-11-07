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В Пензе по факту смерти мужчины после визита в бар возбуждено уголовное дело

12:43 | 07.11.2017 | Криминал

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Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено в Пензе по факту кончины мужчины 1983 года рождения после визита в увеселительное заведение.

В Пензе по факту смерти мужчины после визита в бар возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 2 ноября обвиняемый 1986 года рождения находился со своим знакомым в одном из баров на улице Аустрина. В заведении между ним и еще двумя посетителями возник словесный конфликт. После закрытия бара он с приятелем направился на остановку общественного транспорта «Мясоптицекомбинат», где они встретили тех же двоих мужчин, с которыми у них возникли разногласия. Между ними вновь произошел конфликт, в ходе которого потерпевший попытался нанести удар обвиняемому по лицу, но промахнулся. В ответ тот нанес мужчине удар кулаком в лицо, отчего потерпевший упал на землю и ударился затылочной частью головы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что на следующий день мужчина скончался дома от полученной черепно-мозговой травмы.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — пояснила собеседница агентства.
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