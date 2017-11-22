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Девушка-подросток и мужчина из Брянска обвиняются в попытке сбыть наркотики в Пензе

08:09 | 22.11.2017 | Криминал

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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Житель Брянска 1998 года рождения и его несовершеннолетняя подруга обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств на территории Пензенской области.

Девушка-подросток и мужчина из Брянска обвиняются в попытке сбыть наркотики в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее 4 июня через интернет они вступили в преступный сговор с неустановленным лицом. Они договорились, что за денежное вознаграждение молодые люди будут распространять наркотические средства. С этой целью они прибыли в Пензу и арендовали квартиру в селе Засечном», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, недалеко от одного из торговых центров Пензы они нашли закладку, забрали находившееся в ней наркотическое вещество в объеме более 2,4 кг и перевезли на съемную квартиру.

«В период с 4 по 14 июня молодые люди расфасовали данную партию наркотического средства в гриппер-пакеты и оборудовали 26 тайников на территории Первомайского района Пензы и села Засечного», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что свой преступный умысел на сбыт всей партии наркотиков они не смогли довести до конца, так как их действия были пресечены сотрудниками полиции.

«Обвиняемые в ходе следствия были задержаны, по решению суда заключены под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится для направления в суд», — пояснила Татьяна Махницкая.
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