В Пензе вступил в силу приговор наркоторговцам, задержанным сотрудниками ФСБ Криминал

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Приговор двоим молодым людям, незаконная деятельность которых по распространению наркотиков была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области, вступил в законную силу.

Фото: пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области

«Используя систему «закладок» в специальные тайники, они передавали информацию клиентам об их местоположении в виде сообщений в сети интернет. Оплату получали также через электронную систему платежей бесконтактным способом с использованием мер предосторожности», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФСБ России по региону.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники были задержаны при организации очередной «закладки» 14 июня 2017 года: у них были изъяты в том числе такие наркотики, как амфетамин, гашиш и кокаин.

«Впоследствии, осознав свою вину и тяжесть предстоящего наказания, молодые люди оказали активную помощь следствию, выдав дополнительно еще до 700 граммов запрещенных веществ», — добавили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что суд приговорил мужчин к 6 и 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.