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В Пензе вступил в силу приговор наркоторговцам, задержанным сотрудниками ФСБ

12:49 | 23.11.2017 | Криминал

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Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Приговор двоим молодым людям, незаконная деятельность которых по распространению наркотиков была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области, вступил в законную силу.

В Пензе вступил в силу приговор наркоторговцам, задержанным сотрудниками ФСБ

Фото: пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области

«Используя систему «закладок» в специальные тайники, они передавали информацию клиентам об их местоположении в виде сообщений в сети интернет. Оплату получали также через электронную систему платежей бесконтактным способом с использованием мер предосторожности», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФСБ России по региону.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники были задержаны при организации очередной «закладки» 14 июня 2017 года: у них были изъяты в том числе такие наркотики, как амфетамин, гашиш и кокаин.

«Впоследствии, осознав свою вину и тяжесть предстоящего наказания, молодые люди оказали активную помощь следствию, выдав дополнительно еще до 700 граммов запрещенных веществ», — добавили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что суд приговорил мужчин к 6 и 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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