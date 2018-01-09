В Пензе пенсионер перевел телефонному мошеннику почти 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Доверчивый пенсионер из Пензы перечислил почти 100 тыс. рублей телефонному мошеннику при попытке сдать жилой дом в аренду с помощью сайта объявлений.

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«Мужчине позвонил неизвестный, который выразил готовность внести предоплату за два месяца в сумме 14 тыс. рублей и попросил продиктовать ему номер банковской карты. Два часа спустя незнакомец перезвонил и сказал, что случайно перевел больше, чем требовалось, после чего предложил «вернуть» переплату на счет абонентского номера, который он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что пенсионер, следуя инструкциям мошенника, подключил услугу «Мобильный банк» к чужому номеру, благодаря чему с его карты было списано 98 тыс. рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.