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В Пензе пенсионер перевел телефонному мошеннику почти 100 тыс. рублей

14:55 | 09.01.2018 | Криминал

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Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Доверчивый пенсионер из Пензы перечислил почти 100 тыс. рублей телефонному мошеннику при попытке сдать жилой дом в аренду с помощью сайта объявлений.

В Пензе пенсионер перевел телефонному мошеннику почти 100 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчине позвонил неизвестный, который выразил готовность внести предоплату за два месяца в сумме 14 тыс. рублей и попросил продиктовать ему номер банковской карты. Два часа спустя незнакомец перезвонил и сказал, что случайно перевел больше, чем требовалось, после чего предложил «вернуть» переплату на счет абонентского номера, который он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что пенсионер, следуя инструкциям мошенника, подключил услугу «Мобильный банк» к чужому номеру, благодаря чему с его карты было списано 98 тыс. рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.
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