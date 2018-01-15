Мошенник под видом чиновника мэрии Пензы выманил деньги у представителя УК Криминал

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Мошенник под видом сотрудника мэрии Пензы выманил 25 тыс. рублей у женщины, представляющей интересы управляющей компании.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник связался с женщиной и попросил перезвонить на указанный им телефон по поводу решения вопроса о благоустройстве жилых домов и прилегающей территории в зоне обслуживания управляющей компании.

«Мнимый чиновник добавил, что женщине необходимо явиться в администрацию Пензы. По пути следования он снова ей позвонил и сказал, что нужно перечислить на пять абонентских номеров по 5 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что представитель УК выполнила инструкции незнакомца, однако впоследствии его телефон оказался отключен.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в УМВД.