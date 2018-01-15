EN
12:05:53 Понедельник, 15 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Мошенник под видом чиновника мэрии Пензы выманил деньги у представителя УК

10:48 | 15.01.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Мошенник под видом сотрудника мэрии Пензы выманил 25 тыс. рублей у женщины, представляющей интересы управляющей компании.

Мошенник под видом чиновника мэрии Пензы выманил деньги у представителя УК

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник связался с женщиной и попросил перезвонить на указанный им телефон по поводу решения вопроса о благоустройстве жилых домов и прилегающей территории в зоне обслуживания управляющей компании.

«Мнимый чиновник добавил, что женщине необходимо явиться в администрацию Пензы. По пути следования он снова ей позвонил и сказал, что нужно перечислить на пять абонентских номеров по 5 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что представитель УК выполнила инструкции незнакомца, однако впоследствии его телефон оказался отключен.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в УМВД.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области стартовали учения военнослужащих В Кузнецке остановленный после опасных маневров водитель оказался пьян
В Пензе мошенник выманил деньги у мужчины, искавшего в долг 200 тыс. рублей Под Пензой судимый подросток попался на краже денег у семьи, которой помогал по хозяйству
Жительница Пензы, перечислившая деньги по просьбе «знакомой», стала жертвой мошенничества На фестивале «Спасские вечера» в Пензе наградили меценатов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама