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В Пензе вступил в силу приговор по делу о рубке деревьев почти на 500 тыс. рублей

13:19 | 15.01.2018 | Криминал

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Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, которым глава крестьянско-фермерского хозяйства признан виновным в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере.

В Пензе вступил в силу приговор по делу о рубке деревьев почти на 500 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова, в период с 11 мая по 5 июня 2016 года мужчина спилил 14 дубов, которые пустил на доски.

«Деревья росли не на арендованном им участке, а на полезащитной лесополосе, вырубка которой запрещена. Действиями злоумышленника администрации Сюзюмского сельсовета был причинен материальный ущерб на сумму более 478 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина отрицал свою причастность к преступлению, однако его вина была установлена совокупностью собранных доказательств.

«Как следует из показаний свидетелей, глава КФХ арендовал поля в районе Сюзюма, чтобы возделывать кукурузу и поставлять ее за границу. Лесопосадка оттеняла его участок, поэтому он пилил дубы, тем самым производя прореживание. Кроме того, злоумышленнику не хватало денег для приобретения горючего для тракторов, поэтому он занимался распиловкой и продажей древесины», — пояснила Наталья Быченкова.

Она отметила, что судом первой инстанции мужчина был приговорен к 3 годам условно.

«Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сказала пресс-секретарь.
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