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В Пензе жертвой мошенничества стала женщина, попросившая экстрасенса излечить дочь от рака

12:25 | 17.01.2018 | Криминал

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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. 55-летняя жительница Пензы, поверившая в способности экстрасенса, о котором узнала из рекламы на телевидении, стала жертвой мошенничества.

В Пензе жертвой мошенничества стала женщина, попросившая экстрасенса излечить дочь от рака

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По кабельному телевидению она увидела объявление об услугах экстрасенса. Женщина позвонила по указанному телефону и пояснила, что ей необходима помощь в лечении онкологического заболевания у дочери», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого жительнице Пензы перезвонил неизвестный мужчина, который предложил перечислить за услуги 22 тыс. 600 рублей.

В полиции отметили, что женщина выполнила указания незнакомца, однако желаемого результата не получила.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сказали в пресс-службе.
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