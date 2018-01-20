В Пензе вынесен приговор семи членам группы, занимавшейся сбытом наркотиков Криминал

Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено семи жителям Пензенской области в возрасте от 19 до 33 лет за совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств с помощью интернета.

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«Неустановленные лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, создали с помощью переписки в мессенджерах организованную группу для систематического незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения на территории Пензы и региона», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, под их руководством члены ОПГ с апреля по ноябрь 2016 года совершили ряд особо тяжких преступлений.

«Злоумышленники получали от руководителей сообщения о местах расположения тайников с оптовыми и мелкооптовыми партиями наркотических средств, после чего раскладывали их в мелкие упаковки и делали закладки для последующего сбыта», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что члены преступной группы не смогли реализовать наркотики, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а вещества массой более 500 граммов обнаружены и изъяты из незаконного оборота.

«Пятеро осужденных, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде, были взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу», — добавила она.