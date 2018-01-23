В Пензе вступил в силу приговор по делу о покушении на сбыт крупной партии наркотиков Криминал

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Приговор, которым двое жителей Заречного — Владислав Мажирин и Роман Савин — осуждены к 6 и 5,5 годам колонии строгого режима соответственно за покушение на сбыт крупной партии наркотиков в Пензе, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«26-летний Владислав Мажирин из корыстных интересов по договоренности посредством сети интернет от неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил партию наркотических средств в крупном размере для их последующего незаконного сбыта на территории Пензы. В этом ему помогал 25-летний Роман Савин. В июне 2017 года молодые люди в лесополосе на территории микрорайона Арбеково заложили 29 свертков с наркотическими средствами шести видов общей массой около 291 грамма, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — пояснила собеседница агентства.

Она напомнила, что мужчины, которые были взяты под стражу в зале суда, впоследствии они обжаловали приговор.

«Рассмотрев их жалобы суд апелляционной инстанции счел приговор законным и обоснованным и оставил его без изменения», — сказала Светлана Артамонова.