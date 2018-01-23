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В Пензе полицейский спас женщину, которую душил знакомый

13:22 | 23.01.2018 | Криминал

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Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Сотрудник отдела полиции №2 управления МВД России по городу Пензе Денис Орлов пришел на помощь женщине, на которую напал знакомый, освободившийся из мест лишения свободы несколько месяцев назад.

В Пензе полицейский спас женщину, которую душил знакомый

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В вечернее время подполковник полиции направлялся по служебным делам по улице Ленина и услышал крики о помощи. В темноте он заметил силуэт мужчины, душившего женщину. Офицер подбежал к злоумышленнику и пресек его противоправные действия, после чего сообщил о случившемся в дежурную часть», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, как стало известно позднее, накануне нападавший распивал спиртное вместе с женщиной, живущей неподалеку, и знал о наличии у нее денег.

«Когда потерпевшая отправилась в магазин, злоумышленник догнал ее и стал душить, а затем из кармана куртки открыто похитил 800 рублей», — сказали в полиции.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.
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