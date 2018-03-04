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В Пензе женщина подозревается в краже денег у пенсионера после отказа дать ей взаймы

10:58 | 04.03.2018 | Криминал

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Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. 37-летняя жительница Пензы подозревается в краже денег у знакомого пенсионера после того, как он не дал ей взаймы.

В Пензе женщина подозревается в краже денег у пенсионера после отказа дать ей взаймы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«71-летний мужчина пояснил, что в офисе банка снял наличные и положил в задний карман брюк. В это время рядом находилась его знакомая. Она попросила одолжить ей некоторую сумму, но получила отказ. Затем злоумышленница открыто похитила из кармана брюк пенсионера 3 тыс. рублей, после чего скрылась», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что пожилой мужчина ждал, когда знакомая сама вернет деньги, поэтому обратился в полицию только через несколько дней после случившегося.

«Подозреваемая призналась в содеянном и пояснила, что похищенные деньги потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — добавили в пресс-службе.
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