В Пензе сотрудник колонии попался на взятке за передачу плеера и SIM-карт осужденному Криминал

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Сотрудник пензенской исправительной колонии №4 попался на получении мелкой взятки.

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«По данным следствия, вечером в понедельник, 5 марта, начальник помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, находясь на улице Молодогвардейской в Пензе, лично получил от мужчины 2 тыс. рублей за заведомо незаконные действия — пронос на территорию ИК-4 запрещенных предметов: SIM-карт, флеш-карт, медицинских препаратов и МР3-плеера. Данные предметы он за денежное вознаграждение должен был передать одному из осужденных», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что действия сотрудника были пресечены непосредственно после получения денег.

«Уголовное дело возбуждено при взаимодействии регионального Следственного комитета, УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области», — отметила собеседница агентства.