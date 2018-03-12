В Пензе разыскивают женщину, обменявшую пенсионерке 5 тыс. рублей на закладки Криминал

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают женщину в возрасте примерно 50–55 лет, которая подозревается в хищении денег 82-летней жительницы Пензы под предлогом обмена купюр.

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«9 марта в квартиру пенсионерки на улице Суворова зашла неизвестная женщина. Она обменяла 5 тыс. рублей на пять книжных закладок, внешне схожих с купюрами номиналом 1 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по подозрению в совершении преступления разыскивается женщина плотного телосложения ростом 170–175 см с темно-русыми волосами.

«Она была одета в черное тканевое пальто с капюшоном, на ногах — сапоги такого же цвета. При себе имела черную женскую сумку», — сказали в пресс-службе.