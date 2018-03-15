В Пензе экс-полицейский приговорен к 3 годам колонии за хищение оружия Криминал

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы назначено бывшему инспектору группы лицензионно-разрешительной работы отдела полиции №1 города Пензы, который признан судом виновным в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

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«Следствием и судом установлено, что инспектор группы ЛРР в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года решил похитить двуствольное охотничье ружье модели ТОЗ-34Р, принадлежащее жителю Пензы. Последний в связи с истечением срока разрешения на ношение и хранение добровольно сдал ружье в отдел полиции №1, где оно и хранилось», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что для придания видимости законности своим действиям инспектор внес в лицензию на приобретение, выданную на имя найденного покупателя, сведения о продаже ему огнестрельного гладкоствольного оружия.

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«Впоследствии знакомым злоумышленника — сотрудником полиции Городищенского района, неосведомленным о преступном умысле инспектора — на основании данной лицензии было оформлено разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия на имя покупателя. Им же данное оружие передавалось новому владельцу», — сказала собеседница агентства, пояснив, что после этого новый владелец передал осужденному 9 тыс. рублей.

Татьяна Махницкая отметила, что аналогичным образом с декабря 2014 года по февраль 2016 года полицейский похитил еще четыре единицы оружия — ружья ТОЗ-34Р, ИЖ-54, Сайга-410К и травматический пистолет МР-81, которые были реализованы по 6–8 тыс. рублей покупателям, подысканным тем же сотрудником городищенской полиции.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — сообщила представитель следственного управления.

Приговор по делу в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок.