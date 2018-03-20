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Свидетелей по делу об организации в Пензе наркопритона заподозрили в ложных показаниях

09:11 | 20.03.2018 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Трое свидетелей по делу о систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств в Пензе подозреваются в даче заведомо ложных показаний.

Свидетелей по делу об организации в Пензе наркопритона заподозрили в ложных показаниях

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что они после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний сообщили в судебном заседании недостоверную информацию о том, что наркотические средства в квартире знакомого они не употребляли и разрешения на это не получали. Мотивом послужили их дружеские отношения с подсудимым», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что суды первой и апелляционной инстанций критически отнеслись к показаниям свидетелей, признав их заведомо ложными.

Светлана Артамонова пояснила, что по результатам прокурорской проверки возбуждены три уголовных дела.
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