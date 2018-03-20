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Житель Пензы проведет три года в колонии за смерть пассажирки в пьяном ДТП

09:29 | 20.03.2018 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. 51-летний житель Пензы приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за гибель пассажирки в результате ДТП, которое он допустил в нетрезвом состоянии.

Житель Пензы проведет три года в колонии за смерть пассажирки в пьяном ДТП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что днем 24 июня 2017 года мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, забрал свою 48-летнюю знакомую из ее дома в селе Кижеватово и повез в Сурск Городищенского района к своим родственникам. По пути следования на 665 км трассы М5 «Урал» он не справился с управлением. Его автомобиль «ВАЗ-21150» выехал на обочину и несколько раз перевернулся. Пассажирка получила открытую черепно-мозговую травму и погибла на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что на момент ДТП у мужчины была непогашенная судимость за кражу.

«Он также лишен права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.
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