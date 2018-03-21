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В Пензе возбуждено дело по факту контрабанды вещества для наращивания мышц

10:28 | 21.03.2018 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту контрабанды сильнодействующего вещества.

В Пензе возбуждено дело по факту контрабанды вещества для наращивания мышц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В феврале 2018 года неустановленное лицо незаконно переместило через госграницу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС жидкость во флаконах общей массой 29,55 грамма, содержащую в своем составе тестостерона пропионат, который включен в список сильнодействующих веществ, утвержденный постановлением правительства России», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что данное вещество используется для наращивания мышечной массы.

«Оно было обнаружено и изъято в ходе личного досмотра 38-летнего жителя Пензы, получившего его почтовым отправлением из Беларуси», — отметила собеседница агентства.
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