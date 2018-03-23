В Пензе бывший пристав осуждена за присвоение денег Криминал

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Бывший судебный пристав-исполнитель пензенского районного отдела регионального управления ФССП России признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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«15 декабря 2017 года судебный пристав-исполнитель приняла от главного бухгалтера одного из ООО 108 тыс. 500 рублей в рамках исполнительного производства о взыскании на основании решения арбитражного суда с данной организации денежных средств в пользу другого юрлица. После этого она собственноручно заполнила соответствующую квитанцию. При заполнении корешка данной квитанции, остающегося у судебного пристава-исполнителя, в квитанционной книжке, на основании которой формируется отчет о принятых от должников наличных денег, она указала размер полученных средств — 50 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что оставшуюся сумму — 58 тыс. 500 рублей — пристав не оприходовала, на депозитный счет отдела не внесла, а присвоила.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.